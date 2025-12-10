Защита оштрафованного за поиск экстремистского контента уральца обжалует решение

10 декабря 2025, 17:47

Фото: iStock/AMilkin

Мировой суд Каменска-Уральского оштрафовал местного жителя Сергея Глухих на 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов. Студент медучреждения стал фигурантом дела по новой статье 13.53 КоАП РФ, вступившей в силу летом. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно протоколу, молодой человек искал в интернете графическое изображение шеврона батальона «Азов»*. Оперативные службы отметили, что Глухих делал запросы о «Русском добровольческом корпусе»*, а также состоял в пабликах, связанных с неонацизмом.





«Однозначно будем обжаловать», — заявил представитель оштрафованного.