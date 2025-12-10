Защита оштрафованного за поиск экстремистского контента уральца обжалует решение
Мировой суд Каменска-Уральского оштрафовал местного жителя Сергея Глухих на 3 тысячи рублей за поиск экстремистских материалов. Студент медучреждения стал фигурантом дела по новой статье 13.53 КоАП РФ, вступившей в силу летом. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно протоколу, молодой человек искал в интернете графическое изображение шеврона батальона «Азов»*. Оперативные службы отметили, что Глухих делал запросы о «Русском добровольческом корпусе»*, а также состоял в пабликах, связанных с неонацизмом.
«Однозначно будем обжаловать», — заявил представитель оштрафованного.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал его террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.