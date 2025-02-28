В Курской области уничтожили диверсантов ВСУ

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В Курской области около населенного пункта Никольский ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
«Разведгруппа из шести человек, принадлежавшая 47-й отдельной мехбригаде ВСУ, уничтожена у населенного пункта Никольский в Курской области. Четыре диверсанта ликвидированы, два взяты в плен», — сказал собеседник агентству.Ранее десантники из России продвинулись в Курской области на пять километров, захватив несколько населенных пунктов, включая Лебедевку, Марьевку, Погребки, Орловку и Новую Сорочину. Об освобождении хутора Никольский стало известно 27 февраля.
Теперь бои переместились к Старой Сорочине и развязке дорог Льгов — Суджа — Русское Поречное.
Ранее «Радио 1» передавало, что россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов через почтовые рассылки. Злоумышленники маскируют фишинговые письма под легальные рассылки интернет-магазинов и маркетплейсов, стоит кликнуть на такое «письмо-подборку» (с товарами или рекомендациями по скидкам) и ввести личные данные, как те окажутся у обманщиков.
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Мария Моисеева