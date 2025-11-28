Зеленский озвучил состав делегации Украины на переговорах с США
Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США представят Гнатов и Умеров
Украинскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами возглавят начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
Об этом сообщил Владимир Зеленский. Данные приводит «Газета.ру». Уточняется, что среди делегатов будут представители Министерства иностранных дел и разведывательных служб Украины.
«Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка», — цитирует СМИ главу киевского режима.
Ранее стало известно, что руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак подал заявление об отставке на фоне коррупционного скандала. Кроме того, у него прошли обыски.