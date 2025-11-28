Зеленский озвучил состав делегации Украины на переговорах с США

28 ноября 2025, 19:13

Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США представят Гнатов и Умеров

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Украинскую делегацию на переговорах с Соединенными Штатами возглавят начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.





Об этом сообщил Владимир Зеленский. Данные приводит «Газета.ру». Уточняется, что среди делегатов будут представители Министерства иностранных дел и разведывательных служб Украины.





«Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка», — цитирует СМИ главу киевского режима.