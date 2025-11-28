Песков ответил, к чему готовиться РФ при западном милитаризме

28 ноября 2025, 20:39

Песков: из-за милитаризма Запада РФ надо рассчитывать на худшее

Фото: istockphoto/YuTphotograph

В условиях милитаризации Запада России следует быть готовой к худшим сценариям, но при этом сохранять надежду на лучшее.





Об этом 28 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.





«Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда, всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — сказал он Первому каналу.