Песков ответил, к чему готовиться РФ при западном милитаризме
Песков: из-за милитаризма Запада РФ надо рассчитывать на худшее
В условиях милитаризации Запада России следует быть готовой к худшим сценариям, но при этом сохранять надежду на лучшее.
Об этом 28 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне. Надо всегда, всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — сказал он Первому каналу.
В сентябре Песков также упоминал, что агрессивный милитаризм Европы затрудняет возможности для мирного разрешения конфликта на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Соединенные Штаты передали России основные параметры мирного плана, разработанного в ходе переговоров между американской и украинской делегациями в Женеве.