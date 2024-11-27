Медведев сделал заявление о влиянии «Орешника» на СВО

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Ход специальной военной операции изменят испытания новой российской ракеты «Орешник». Об этом в беседе с телеканалом Al Arabiya заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что указанное вооружение было опробовано в зоне боевых действий впервые.
«И это, естественно, также меняет ход специальной военной операции. Все за этим наблюдали», — прокомментировал Медведев.
Россия применила ракету «Орешник» в ответ на удары со стороны Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и Storm Shadow Великобритании. Удары по Курской и Брянской областям произошли 19 и 21 ноября.
Ранее Медведев рассказывал, в каком случае не исключены удары по военным базам НАТО.
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