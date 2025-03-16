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Киевский режим смирился с потерей части земель, пишет издание The Independent, ссылаясь на чиновников республики. Вместе с тем собеседники подчеркнули, что украинская сторона не готова на дополнительные территориальные уступки.
«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы», — прокомментировали они. Чиновники резюмировали, что утраченные территории планируется возвращать при помощи дипломатии.В сентябре 2022 года по итогам голосования в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Киевский режим не признал результаты референдума и продолжает обстрелы указанных территорий.
Ранее стало известно, к чему призвали в Крыму Владимира Зеленского.
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Никита Кротов