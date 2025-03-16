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В Киеве сделали заявление о территориях

The Independent: Киев смирился с потерей части земель
Фото: istockphoto/Vadven

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим смирился с потерей части земель, пишет издание The Independent, ссылаясь на чиновников республики. Вместе с тем собеседники подчеркнули, что украинская сторона не готова на дополнительные территориальные уступки.
«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы», — прокомментировали они. Чиновники резюмировали, что утраченные территории планируется возвращать при помощи дипломатии.
В сентябре 2022 года по итогам голосования в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Киевский режим не признал результаты референдума и продолжает обстрелы указанных территорий.

Ранее стало известно, к чему призвали в Крыму Владимира Зеленского.

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#конфликт
#киев
#новости
Уиткофф: потенциальная договоренность по Черноморью обсуждается на переговорах
16 марта 2025, 20:31

Фото: istockphoto/kornyeyeva

На переговорах обсуждается «потенциальная договоренность» по Черноморью, заявил журналистам CBS спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — сказал Уиткофф.
Он добавил, что основной темой является достижение того, чтобы люди в приграничье «не дрались друг с другом».

Перед этим помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков отмечал, что позицию Москвы по кризису на Украине «довели до американцев».

Он подчеркивал, что Москва воспринимает призыв к 30-дневному перемирию в качестве попытки дать ВСУ передышку с последующими перегруппировкой и перевооружением.

Ранее сообщалось, на что может решиться Вашингтон в случае отказа России от перемирия.

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#россия
#сша
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#война
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#конфликт
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#новости
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Сообщается об атаке ВСУ Железногорска в Курской области
Mash: боевики ВСУ атаковали Железногорск в Курской области
16 марта 2025, 20:13

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Железногорск атаковали боевики ВСУ в Курской области, пишет Telegram-канал Mash. Отмечается, что, по предварительной информации, целью неонацистов может быть горно-обогатительный комбинат. Предположительно, боевики используют дроны.
На момент написания заметки официального подтверждения от МО РФ не поступало.

«ВСУ атаковали Железногорск в Курской области. Местные жители говорят, что слышали больше 40 взрывов — работает ПВО», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что украинские боевики ударили артиллерией по молокозаводу в Запорожской области. Уточнялось, что было произведено два удара, однако конкретный вид орудия назван не был.

Ранее сообщалось, что в Крыму призвали Владимира Зеленского не спекулировать на территориальном вопросе.

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#украина
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Стало известно, на что могут пойти США в случае отказа РФ от перемирия на Украине
Уолтц: США могут принять меры против России при отказе от перемирия на Украине
16 марта 2025, 19:22

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Если Россия откажется от перемирия на Украине, США могут ввести различные меры в отношении страны, заявил журналистам Fox News советник американского президента по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Несомненно, рассматриваются все варианты», — произнес Уолтц, отвечая на соответствующий вопрос.
Перед этим руководитель Национального экономического совета Кевин Хассетт заявлял о том, что у президента США Дональда Трампа имеется широкий спектр ограничений против России. Эксперт подчеркивал, что Вашингтон в состоянии усадить стороны конфликта за стол переговоров как при помощи «пряников», так и «кнута», и это только два основных способа.

А тем временем на Украине обратились к Западу с новым призывом.

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#россия
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#украина
#война
#сво
#конфликт
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Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
Зеленский поставил начальником Генштаба ВСУ Гнатова вместо Баргилевича
16 марта 2025, 19:07

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Владимир Зеленский назначил нового главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова вместо Анатолия Баргилевича. Об этом пишут украинские СМИ.
«Зеленский уволил главу Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Его место займет бывший замначальника ГШУ Андрей Гнатов», — сказано в материале.
Уточняется, что Баргилевич станет главным инспектором Минобороны Украины, а Гнатова сняли с должности командующего группой «Хортица» в январе после потери населенного пункта Великая Новоселка.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявлял, что урегулирование украинского конфликта предусматривает отказ Киева от земель. Кроме того, Украину ждут еще несколько сюрпризов. Подробности в нашем материале.

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В МИД России заявили о стремлении Макрона придумать оправдание для участия в конфликте
Мирошник: Макрон ищет оправдание для участия в конфликте на Украине
16 марта 2025, 18:39

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится придумать оправдание для участия в конфликте на Украине. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Макрон в стремлении придумать для соучастия в конфликте оправдание рвёт подмётки!» — подчеркнул он.

Посол добавил, что французский лидер старается переписать нормы права «под собственные интересы и ожидания».

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон и ему подобные провоцируют мировой конфликт. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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