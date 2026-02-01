Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы и процитировал «Мастера и Маргариту» Булгакова

01 февраля 2026, 19:20

Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже пролила масло

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, рассуждая о будущем Владимира Зеленского, процитировал Михаила Булгакова.





Кроме того, Медведев выразил уверенность, что Россия в ближайшее время одержит победу в боевых действиях на Украине. Он подчеркнул при этом, что ключевая задача — не допустить дальнейшей эскалации конфликта.





«Как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И, значит, головы ему не сносить», — написал российский политик в телеграм.