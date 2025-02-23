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Отправка европейских войск в зону боевых действий — самоубийственное решение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу парламента Республики Крым Владимира Константинова.
«Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооружённые силы», — сказал Константинов.Чиновник отметил, что Евросоюз привык быть под безопасным зонтиком США.
«Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет», — резюмировал собеседник.
Перед этим обозреватели The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, писали, что Европа рассматривает вариант развернуть на Украине до 30 тысяч военнослужащих.
Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ России спасли механика в ДНР.
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