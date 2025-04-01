Меньшова заявила, что уехавшие из-за СВО россияне не смогут жить с оставшимися в стране

Юлия Меньшова (Фото: Телеграм, @JuliaMenshovaJulia)
Уехавшие после начала специальной военной операции (СВО) российские граждане вряд ли будут жить с теми, кто остался в стране. Об этом сообщила актриса и телеведущая Юлия Меньшова KP.RU.
На вопрос корреспондента о том, стоит ли прощать уехавших россиян, Меньшова ответила, что ей не близко слово «прощать».
Телеведущая отметила, что ждала массовой эмиграции соотечественников, по её словам, они вряд ли когда-то вернутся в Россию.
Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени
«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО
«Абсолютно нормальный человек»: Следователь по делу Ефремова сделал заявление
Телеведущая отметила, что ждала массовой эмиграции соотечественников, по её словам, они вряд ли когда-то вернутся в Россию.
«Предстоит ли нам жить вместе? Не думаю», — заявила она.Читайте также:
Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени
«Хочется, чтобы Господь наградил её разумом»: Милонов осудил риелтора за слова об СВО
«Абсолютно нормальный человек»: Следователь по делу Ефремова сделал заявление
Анастасия Чубина