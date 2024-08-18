Мэр Львова предупредил о расплате за атаку ВСУ на Курскую область

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Вторжение ВСУ в Курскую область имеет «страшную цену». Такое заявление сделал мэр города Львов Андрей Садовый в соцсетях.
К посту Садовый прикрепил фотографии похорон украинских военнослужащих. По словам чиновника, один из них погиб в Сумской области, второй — в Курской, третий — в Луганской Народной Республике.
Садовый призвал помнить тех, кто расплачивается за решения командиров.
Ранее бывшие бойцы ВСУ из отряда Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
ВСУ атаковали российский регион утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону, а также нанесли массированный удар по мирным районам.
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Садовый призвал помнить тех, кто расплачивается за решения командиров.
Ранее бывшие бойцы ВСУ из отряда Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
ВСУ атаковали российский регион утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону, а также нанесли массированный удар по мирным районам.
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Алина Юрчак