Мэр Ялты озвучила предварительный ущерб от атаки ВСУ на Форос
Предварительный ущерб от атаки беспилотников ВСУ на курортный посёлок Форос в Крыму превысил 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщила глава Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале.
После инцидента на территории муниципалитета ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня.
Повреждения получили объекты санатория «Форос» и здание местной школы.
Администрация Ялты готовит документы с ходатайством к главе Крыма Сергею Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов на ликвидацию последствий атаки.
Накануне вечером ВСУ ударили по санаторию и школе в Крыму.
