Достижения.рф

Мэр Ялты озвучила предварительный ущерб от атаки ВСУ на Форос

Мэр Ялты Павленко: предварительный ущерб от атаки ВСУ превысил 18,7 млн рублей
Фото: iStock/Standart

Предварительный ущерб от атаки беспилотников ВСУ на курортный посёлок Форос в Крыму превысил 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщила глава Ялты Янина Павленко в своём Telegram-канале.



После инцидента на территории муниципалитета ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня.

Повреждения получили объекты санатория «Форос» и здание местной школы.

Администрация Ялты готовит документы с ходатайством к главе Крыма Сергею Аксёнову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов на ликвидацию последствий атаки.

Накануне вечером ВСУ ударили по санаторию и школе в Крыму.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0