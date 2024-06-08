Меркурис: уничтожение Россией техники США на Украине превратилось в рутину

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Британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале назвал уничтожение техники, поставляемой на Украину из США, рутиной российской армии.
«Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает», – отметил он.
Эксперт напомнил о появлении на днях видео того, как российская армия вывела из строя танк Abrams и бронемашину Bradley производства США в районе Очеретино и Авдеевки.
8 июня Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении.
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Александр Климов