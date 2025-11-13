Саакашвили обратился к Зеленскому с одной просьбой

13 ноября 2025, 19:08

Саакашвили попросил Зеленского обменять его, как гражданского пленника

Владимир Зеленский

Экс‑президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении в Facebook* попросил Владимира Зеленского включить его в перечень гражданских пленных.





Бывший глава одесской администрации лишился украинского паспорта, но в 2019 году при Зеленском решение отменили.





«Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ <…> в список гражданских пленных <…> с соответствующими юридическими последствиями», — написал Саакашвили.