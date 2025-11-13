Саакашвили обратился к Зеленскому с одной просьбой
Саакашвили попросил Зеленского обменять его, как гражданского пленника
Экс‑президент Грузии Михаил Саакашвили в обращении в Facebook* попросил Владимира Зеленского включить его в перечень гражданских пленных.
Бывший глава одесской администрации лишился украинского паспорта, но в 2019 году при Зеленском решение отменили.
«Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ <…> в список гражданских пленных <…> с соответствующими юридическими последствиями», — написал Саакашвили.
Пенитенциарная служба Минюста Грузии 12 ноября сообщила, что при улучшении самочувствия политика перевели из клиники обратно в тюрьму. В лечебное учреждение он попал в мае 2022 года после длительной голодовки во время ареста.