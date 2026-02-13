Политконсультант Андреев: Макрон хочет представлять ЕС на переговорах с РФ

13 февраля 2026, 16:48

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон беспокоится из-за будущего своей политической карьеры в преддверии окончания второго президентского срока, поэтому стремится усилить позиции Парижа на украинском треке. Так считает руководитель проектов КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев.





Ранее Макрон сообщил, что предложил ряду европейских лидеров возобновить диалог с Россией. По его словам, обсуждение должно вестись без наивности и без внешнего давления. В интервью газете Tagesanzeiger французский лидер подчеркнул, что Европе важно выстраивать собственную позицию в отношениях с Москвой.



По его словам, президент США Дональд Трамп сделал переговорный трек по решению украинского конфликта одной из важных точек геополитической борьбы, в котором Европа хочет найти свое место.





«Внутривидовая борьба за лидерство в ЕС ведется между Германией и Францией. Именно поэтому о необходимости контактов с Россией и президентом Путиным начали говорить и Мерц, и Макрон», — отметил Андреев в разговоре с RuNews24.ru.