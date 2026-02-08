Позиция Мерца по переговорам с Россией расколола ЕС, пишут СМИ
В Европе усиливаются разногласия из‑за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросу переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 8 февраля сообщает Berliner Zeitung.
В публикации отмечается, что на фоне Франции и Италии Германия выглядит более сдержанной в дипломатической активности и до сих пор не выдвинула собственных инициатив. Издание также напоминает, что неделю назад Мерц отверг призывы к прямым контактам с Путиным, а немецкое правительство не ответило на запрос газеты о причинах отсутствия самостоятельных шагов в адрес Москвы.
В тот же день Мерц заявил, что Евросоюз готов к переговорам с Россией, однако предостерег от любых контактов, не согласованных на общеевропейском уровне, с Украиной и США. Поводом, как указывает Berliner Zeitung, стали сообщения о возможной поездке в Россию советника президента Франции Эммануэля Макрона Эмманюэля Бонна.
Ранее депутат назвал демагогией спор на Украине о том, кто подпишет мир с Россией.
