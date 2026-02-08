Позиция Мерца по переговорам с Россией расколола ЕС, пишут СМИ

08 февраля 2026, 11:28

Berliner Zeitung: позиция Мерца по переговорам с Россией расколола ЕС

Фото: istockphoto/Jorisvo

В Европе усиливаются разногласия из‑за позиции канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросу переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 8 февраля сообщает Berliner Zeitung.