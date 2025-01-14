Местные власти рассказали о разрушениях в Брянской области после удара ракетами ATACMS

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Один дом разрушен, ещё 42 получили повреждения в результате атаки ВСУ на Брянскую область с помощью американских ракет ATACMS. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Он добавил, что пострадавших нет. Обломки сбитых ракет повредили имущество жителей Брянского района и города Сельцо.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадал мирный житель.
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Анастасия Ларина