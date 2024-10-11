Власти Николаева сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

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В Николаеве на объекте критической инфраструктуры в результате взрывов возник пожар. Об этом проинформировал глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве во время воздушной тревоги. Виталий Ким отметил, что в четверг днем было совершено два удара по объекту критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями», — написал он.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова