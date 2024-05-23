В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона

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ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали трактор в брянском селе Демьянки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию», — написал он.Он добавил, что мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. По его словам, трактор значительно поврежден, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова