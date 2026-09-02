«Мы не знали»: Жена Резника раскрыла правду о скандальном поздравлении Пугачёвой

02 сентября 2026, 14:49

Супруга Ильи Резника рассказала, как Садальский втянул их в скандал с Пугачёвой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Народный артист РФ Илья Резник и его супруга Ирина Романова в интервью-шоу Тутты Ларсен «Нетленка» на «Абзаце» рассказали о скандальном поздравлении Аллы Пугачёвой с юбилеем.





По словам поэта, он не знал, что запись станет частью флешмоба уехавших из России артистов. Романова же пояснила, что на участие их подбил Стас Садальский.

«2024 год, Стас Садальский говорит: «Давай запишем поздравление, я отправлю лично СМС». Мы не знали, что среди всех этих уехавших, этих иноагентов к её юбилею придумали такой флешмоб. Мы записали: «У нас пути разные, но песни наши останутся жить». Стас Садальский отдал это в прессу, и это выходит в газете», — рассказала Ирина.

«Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе», — гласило её сообщение.