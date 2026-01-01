«Мы умеем прощать»: В Госдуме озвучили сроки улучшения отношений с Украиной
Алексей Чепа спрогнозировал нормализацию отношений России и Украины к 2026 году
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился прогнозом о внешней политике Российской Федерации в 2026 году. По его мнению, отношения России и Украины нормализуются.
В беседе с «Газетой.Ru» Чепа отметил, что ситуация на Украине будет меняться. Он предположил, что через год стороны будут по-другому вспоминать текущий период.
«Я уверен, что, конечно, раны нанесены очень большие. У нас генотип с Украиной одинаковый — мы умеем прощать. И можем хорошо понимать, в чём причина. Разберёмся», — заявил он.Кроме этого, депутат указал на приоритеты во внешней политике. Россия планирует развивать отношения со странами БРИКС и глобального Юга, включая Китай и Индию. Он подчеркнул глубокую заинтересованность РФ в укреплении этих связей.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что мирный план по Украине готов на 90%.