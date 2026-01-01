«Мы умеем прощать»: В Госдуме озвучили сроки улучшения отношений с Украиной

01 января 2026, 11:05

Алексей Чепа спрогнозировал нормализацию отношений России и Украины к 2026 году

Фото: Istock/3dmitry

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился прогнозом о внешней политике Российской Федерации в 2026 году. По его мнению, отношения России и Украины нормализуются.





В беседе с «Газетой.Ru» Чепа отметил, что ситуация на Украине будет меняться. Он предположил, что через год стороны будут по-другому вспоминать текущий период.

«Я уверен, что, конечно, раны нанесены очень большие. У нас генотип с Украиной одинаковый — мы умеем прощать. И можем хорошо понимать, в чём причина. Разберёмся», — заявил он.