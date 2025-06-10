«Мы ввяжемся в следующую войну»: на Западе высказались об Украине и НАТО
NSJ: к украинскому конфликту привело расширение НАТО
К украинскому конфликту привело не «безумие» и не «странное возвращение империализма XIX века», а расширение Североатлантический альянс после окончания холодной войны. Такое мнение выразил профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестера Эндрю Лэтэм в статье для National Security Journal (NSJ).
«Хватит лгать себе. [Конфликт на Украине] был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции», — обратил внимание профессор.
Со слов Эндрю Лэтэма, все, кто отрицают это, либо нечестен, либо исторически безграмотен.
Профессор выразил мнение, что страны Запада все еще не хотят признавать «собственную стратегическую слепоту» и выбирают возлагать вину за конфликт на «авторитаризм». Этим они облегчают оправдание помощи киевскому режиму.
«Это гарантирует, что мы ввяжемся в следующую войну, не понимая, как мы к этому пришли», — добавил Лэтэм.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать территориальные вопросы.