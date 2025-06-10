10 июня 2025, 22:01

NSJ: к украинскому конфликту привело расширение НАТО

Фото: iStock/ Michele Ursi

К украинскому конфликту привело не «безумие» и не «странное возвращение империализма XIX века», а расширение Североатлантический альянс после окончания холодной войны. Такое мнение выразил профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестера Эндрю Лэтэм в статье для National Security Journal (NSJ).







«Хватит лгать себе. [Конфликт на Украине] был результатом политики с позиции силы — чистой, предсказуемой и предотвратимой. Расширение НАТО спровоцировало начало военной операции», — обратил внимание профессор.

«Это гарантирует, что мы ввяжемся в следующую войну, не понимая, как мы к этому пришли», — добавил Лэтэм.