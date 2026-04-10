«Мы заставляем вести»: Что будет, если США выйдут из переговоров по Украине
Американист Блохин: возможный выход США из переговоров будет означать их конец
Переговоры по урегулированию украинского кризиса полностью прекратятся, если Соединенные Штаты выйдут из диалога.
Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, в настоящее время именно Вашингтон и Москва являются главными драйверами переговорного процесса, тогда как ни Киев, ни европейские лидеры не проявляют особого желания идти на контакт.
«Мы заставляем вести его. Если США прекратят диалог, то урегулирование прекратится и будут продолжаться военные действия», — добавил собеседник.Накануне Москва передала Киеву 1000 тел погибших военнослужащих ВСУ, получив взамен 41 тело. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам специальной военной операции. В ближайшее время стороны также планируют провести обмен военнопленными.