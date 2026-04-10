«Мы заставляем вести»: Что будет, если США выйдут из переговоров по Украине

10 апреля 2026, 15:36

Американист Блохин: возможный выход США из переговоров будет означать их конец

Фото: istockphoto/sb2010

Переговоры по урегулированию украинского кризиса полностью прекратятся, если Соединенные Штаты выйдут из диалога.





Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его словам, в настоящее время именно Вашингтон и Москва являются главными драйверами переговорного процесса, тогда как ни Киев, ни европейские лидеры не проявляют особого желания идти на контакт.





«Мы заставляем вести его. Если США прекратят диалог, то урегулирование прекратится и будут продолжаться военные действия», — добавил собеседник.





