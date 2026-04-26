МИД Эстонии выдвинул России дерзкое требование
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал Россию вернуть Украине контроль над всеми энергообъектами, включая Запорожскую АЭС.
Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X, также выступив за ужесточение санкций против российского энергосектора. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что европейским политикам стоило бы «оглядываться назад» из-за собственных «извращенных антиценностей», а не из-за России.
Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра у города Энергодар, является крупнейшей атомной станцией Европы по числу блоков и установленной мощности (шесть энергоблоков по 1 ГВт каждый). В октябре 2022 года станция перешла в собственность РФ.
Ранее директор ЗАЭС заявил о невозможности совместного с Россией управления станцией.
