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Кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц опроверг заявления о выдвижении ультиматума России.
По данным Tagesschau, политик пояснил, что его слова были неверно истолкованы, и он никогда не угрожал российскому президенту, а лишь предлагал предоставить Украине больше возможностей для влияния на ход конфликта и прекращения огня.
Ранее в ноябре Мерц в интервью заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Тогда он предположил, что может поставить ультиматум о прекращении боевых действий на Украине в течение суток, иначе Германия предоставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары дальнобойным оружием по российской территории.
Стало известно, что глава крымской немецкой общины Гемпель назвал послание Шольца позорным. По его мнению, решение Германии вновь оказаться в противостоянии с Россией — серьезная историческая ошибка. Также узнали, зачем Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года.
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Ранее в ноябре Мерц в интервью заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Тогда он предположил, что может поставить ультиматум о прекращении боевых действий на Украине в течение суток, иначе Германия предоставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары дальнобойным оружием по российской территории.
Стало известно, что глава крымской немецкой общины Гемпель назвал послание Шольца позорным. По его мнению, решение Германии вновь оказаться в противостоянии с Россией — серьезная историческая ошибка. Также узнали, зачем Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года.
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Мария Моисеева