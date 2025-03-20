МИД РФ прокомментировал поставки оружия Киеву от США

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Американские оружейные поставки для Украины идут в разрез с заявлениями США о мире, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — проинформировала дипломат на брифинге.Захарова добавила, что желающие урегулировать украинский конфликт выступят за демилитаризацию «террористической банды» в лице киевского режима. Ранее Захарова сообщала, что в МИД РФ вызвали эстонского дипломата Яну Ванамёльдер на фоне осквернения могил советских военнослужащих в Таллине.
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