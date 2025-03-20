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МИД РФ прокомментировал поставки оружия Киеву от США

Захарова: поставки оружия Украине идут вразрез с заявлениями США о мире
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Американские оружейные поставки для Украины идут в разрез с заявлениями США о мире, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — проинформировала дипломат на брифинге.
Захарова добавила, что желающие урегулировать украинский конфликт выступят за демилитаризацию «террористической банды» в лице киевского режима. Ранее Захарова сообщала, что в МИД РФ вызвали эстонского дипломата Яну Ванамёльдер на фоне осквернения могил советских военнослужащих в Таллине.

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В Луховицах проходит концерт тура «Чтобы Победить. Вместе»
20 марта 2025, 18:33

Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

В Луховицах 20 марта проходит концерт музыкантов Алексея Поддубного (Джанго) и Сергея Бобунца в рамках тура «Чтобы Победить. Вместе».
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Исполнители уже не раз выступали вместе – и всегда с неизменным успехом у зрителей. В марте прошлого года они дали концерты в Донбассе, в том числе в Авдеевке, где прозвучала их совместная песня «Мы вернёмся».
«Мы вместе записали песню, которую написал Сергей. Это было около полутора лет назад. Был снят клип. С этой песней мы ездили в только что освобождённую Авдеевку в прошлом феврале. Там она прошла боевое крещение. Это настоящая, честная, искренняя песня. Её мы, конечно, тоже будем играть в Луховицах. Мы проехали уже более половины городов, которые намечали. Были в Новосибирске, в Иркутске, Казани, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Будет ещё концерт в Москве и в Воронеже», – сказал певец, композитор, общественный деятель, автор Всероссийского движения «Чтобы Победить» Алексей Поддубный (Джанго).
Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

Концерт в Луховицах проходит в РДК «Старт».
«Почему мы поехали по авиационным заводам? Всё началось с того, что мы ездили на фронт. Но в прошлом году на гастролях я попал на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. И нам там ребята сказали: вот вы поддерживаете бойцов, а у нас тут люди тоже работают, не щадя себя, с полной самоотдачей. Неплохо было бы их тоже поддерживать. Так нам пришла идея, что нужно поехать по городам, в которых есть авиационные заводы. В каждом городе у нас творческие встречи с сотрудниками заводов. Мы общаемся, поём песни под гитару», – рассказал композитор, поэт, продюсер, лидер движения «Вечно Молодой» Сергей Бобунец.


Фото: пресс-служба проекта «Чтобы Победить. Вместе»

С 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры Минобороны России в стране проходит проект «Чтобы Победить». Это масштабный̆ музыкально-просветительский концертный тур. Концерты двух этапов тура увидели более 16,5 тыс. зрителей.

Основа мероприятий – концертные выступления Джанго и Бобунца в сопровождении полного состава музыкантов. Это лучшие хиты артистов, а также песни их совместной программы «Два Товарища».

Во время концерта на светодиодных экранах транслируются тематические ролики, фрагменты документальных фильмов, усиливающие эффект восприятия у зрителей. В программу концерта включены выступления выдающихся современных поэтов, в частности Влада Маленко.

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Перенесла микроинсульт, лишилась жилья и одна воспитывает сына: как живет дочь Пригожина Даная после пропажи мужа на СВО
20 марта 2025, 18:13

Даная Пригожина (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

У знаменитого продюсера Иосифа Пригожина есть двое взрослых детей от прошлого брака: сын Дмитрий и дочь Даная. Если Дмитрий не афиширует свои отношения с отцом, то Даная не раз привлекала внимание к своей скандальной персоне.
О том, как живет дочь Иосифа Пригожина от первого брака и в каких отношениях находится со знаменитым отцом, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность


Даная Пригожина родилась 4 марта 1997 года в Москве в первой семье знаменитого музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Мать девочки Елена Соколова была домохозяйкой и занималась воспитанием детей — Данаи и ее старшего брата Дмитрия.

Девочка была еще маленькой, когда отец ушел из семьи. С малых лет Даная мечтала стать актрисой и даже готовилась поступать в театральный институт. Однако из-за проблем с лишним весом девушка изменила своей мечте. В результате она поступила в университет Синергия на юриста. Параллельно с учебой Пригожина окончила курсы стилиста-визажиста в школе «Персона», а затем получила повышение квалификации.

Карьера


Даная Пригожина с подросткового возраста борется с лишними килограммами. Примечательно, что благодаря своей комплекции девушке удалось совершить прорыв в модельном бизнесе. Она начала рекламировать линию стильной женской одежды больших размеров от знаменитого бренда. Спустя время Даная сама открыла интернет-магазин одежды, который получил название Danaya shop. Несмотря на успех, Пригожина все же стремится похудеть.

В 2016 году Даная принимала участие в популярном конкурсе красоты «Мисс Русь», на котором сумела достичь больших высот. Она получила почетный титул «Первая Вице-мисс». На этом конкурсе Пригожина впервые выступила как вокалистка, исполнив авторскую композицию «Не молчи». Из некоторых интервью Пригожиной стало известно, что у девушки есть частичная потеря слуха.

Отношения с отцом и споры о недвижимости


Отношения Данаи с знаменитым отцом складываются непросто. Девушка обижена на Иосифа Пригожина за невнимание к ней. По ее словам, отец больше средств и сил вкладывает в дочь своей второй супруги, певицы Валерии, а ее в свое время наотрез отказался продвигать в российском шоу-бизнесе. Однажды продюсер посоветовал Данае похудеть, чтобы начать строить карьеру, при этом особого таланта он в дочери тогда не рассмотрел.

Даная и Иосиф Пригожины (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

В 2015 году между Иосифом Пригожиным и первой женой Еленой возник спор по поводу продажи квартир, записанных на Дмитрия и Данаю. Девушка рассказывала, что за то время набрала около 20 кг из-за неразрешенного конфликта.

Спустя время стало известно, что Елена взяла кредит в микрофинансовой организации, заложив при этом квартиру. Вскоре отношения с кредиторами привели к суду. Даная в этой ситуации поблагодарила отца, который помог им в юридических вопросах. Однако в мае 2021 года семья получила предписание от приставов о выселении. Бывшая жена Пригожина подписала не кредитный договор, а договор на куплю-продажу недвижимости. Несмотря на старания юристов, Даная вместе с матерью и братом лишились двух московских квартир.

Спустя время Иосиф подтвердил, что всегда защищал только интересы детей, не желая, чтобы сын и дочь от первого брака лишались нажитого имущества. Спустя период судебных тяжб отношения Данаи и Пригожина улучшились.

Личная жизнь


В 2016 году Даная Пригожина принимала участие в проекте «Дом-2». На знаменитом периметре Пригожина пробыла всего несколько часов. Девушка поняла, что не готова делиться подробностями личной жизни с миллионной аудиторией. Ее решение поддержал и Иосиф Пригожин, который ранее был возмущен новостью о появлении дочери в скандальном шоу.

В январе 2022-го Даная сообщила, что выходит замуж. Возлюбленным девушки стал мужчина по имени Евгений. Он вел непубличный образ жизни, поэтому о нем известно немного. В августе того же года Пригожина родила сына, которого назвали Даниэлем.

Даная Пригожина с мужем и сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

В начале 2025 года стало известно, что зять Иосифа Пригожина пропал на передовой. По словам Данаи, с января прошлого года муж перестал выходить на связь, а его участь в зоне боевых действий до сих пор неизвестна. Девушка не теряет надежды на воссоединение с супругом.

«Сын остался без отца. Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — комментировал ситуацию продюсер в одном из интервью.

Инсульт


Несколько лет назад Даная Пригожина перенесла микроинсульт, и у неё парализовало половину лица. Отец нашел хорошего специалиста, который помог пациентке избавиться от проблемы.

Дочь Иосифа Пригожина позднее сообщила, что перенесла длительный стресс и перенапряжение на работе. К тому же, уход мужа добровольцем на СВО негативно сказался на ее здоровье.

Даная Пригожина сейчас


Сегодня 28-летняя Даная Пригожина посвящает все свободное время воспитанию сына. При этом она активно строит планы на будущее и надеется на воссоединение с любимым мужем.

Даная Пригожина с сыном (Фото: Инстаграм* @danaya_prigozhina)

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Глава Раменского округа встретился с руководителем отделения Ассоциации ветеранов СВО
20 марта 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменском округе работает отделение Ассоциации ветеранов СВО, руководителем которого является Александр Кулик. Организация была создана в феврале 2025 года и объединяет людей, оказывающих поддержку семьям бойцов и помогающих ветеранам боевых действий с трудоустройством, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Система помощи ветеранам СВО строится на чётких стандартах и включает более 30 мер социальной поддержки. Среди них — медицинская помощь, протезирование, содействие в поиске работы, образовательные программы и бесплатные курсы для детей военнослужащих.

Администрация округа делает всё возможное, чтобы каждый, кто обратится за помощью, получил необходимую поддержку. В муниципалитете действуют Центр поддержки участников СВО и социальные координаторы, которые помогают решать вопросы ветеранов. Для удобства был создан официальный Telegram-канал Ассоциации, где можно получить актуальную информацию и задать интересующие вопросы.

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«Стубб настолько туп»: Финляндия ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»
Депутат ГД Иванов: Стубб ошибается, призывая вооружить Украину «до зубов»
20 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/naumoid

Президент Финляндии Александр Стубб сильно ошибается, когда призывает союзников «вооружить Украину до зубов». Так считает депутат Госдумы Максим Иванов.
«Стубб настолько туп, что он не понимает, о чем говорит. Накачивание оружием Украины — это ошибка Соединенных Штатов, что повлекло, ну, скажем так, негативные последствия. <...> Если американцы это уже понимают, то финнам, наверное, давно нужно знать», — приводят слова Иванова «Известия».

По его словам, российская СВО началась из-за решения Украины игнорировать международные соглашения и наращивать военную мощь.

Иванов также считает, что Финляндия, вероятно, вскоре поменяет мнение насчет украинского конфликта, так как на фоне диалога РФ и США уже меняется весь мир, а заявление Стубба уже неактуально.

Ранее стало известно, что дополнительный миллиард евро для Украины выделила Еврокомиссия (ЕК) в рамках кредита G7 с погашением из дохода от российских активов.

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Переговоры представителей России и США состоятся 24 марта в Эр-Рияде
20 марта 2025, 16:17

Фото: iStock/vchal

Переговоры представителей России и США об урегулировании конфликта на Украине пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что российскую делегацию на консультациях экспертных групп возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ушаков надеется, что предстоящие переговоры будут продуктивными, информирует газета «Известия».

Вечером 18 марта состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Они обменялись мнениями по поводу украинского конфликта. Беседа Трампа и Путина длилась около 2,5 часов. Это был самый долгий в истории телефонный разговор президентов США и России.

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