Минобороны России: БПЛА ВСУ хотел поставить флаг на горадминистрацию в Купянске

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Украинские военные пытались использовать беспилотник для размещения своего флага на здании городской администрации в Купянске, Харьковской области.



Как уточнили в Минобороны РФ, эту попытку предотвратили, уничтожив вражекую технику.

«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Перед этим стало известно, что беспилотники ВСУ повредили здание Воронежской православной гимназии.
Никита Кротов

