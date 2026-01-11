Минобороны России: БПЛА ВСУ хотел поставить флаг на горадминистрацию в Купянске
Украинские военные пытались использовать беспилотник для размещения своего флага на здании городской администрации в Купянске, Харьковской области.
Как уточнили в Минобороны РФ, эту попытку предотвратили, уничтожив вражекую технику.
«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку», — добавили в российском оборонном ведомстве.
