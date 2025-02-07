МИД Украины оценил возможность транзита азербайджанского газа в Европу

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Украинская сторона работает над тем, чтобы реализовать поставки азербайджанского газа в Европу. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на представителя МИД Украины Георгия Тихого.
«Речь идет именно об азербайджанском газе и участии Украины в его транспортировке. Да, действительно, эта работа ведется», — сказал дипломат на брифинге.Владимир Зеленский разорвал договор о транзите российского газа через Украину в Европу, начиная с 1 января.
Европейские государства негативно отреагировали на такое решение главы киевского режима. Более того, в некоторых странах на фоне действий Зеленского начался энергетический кризис.
Ранее стало известно, что ожидает Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
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Никита Кротов