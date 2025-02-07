Владимир Зеленский
Американский президент Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским на следующей неделе. Об этом пишет агентство Reuters. Журналисты уточнили, Трамп заявил главарю киевского режима, что США потребуют что-то в ответ за потраченные на Украину средства.
«Никто больше не будет пользоваться США», — сказал республиканец.Ранее в Кремле прокомментировали, что предложение Трампа касательно редкоземельных металлов Украины, является коммерцией.
«Ну, наверное, если называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», — говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На фоне российской спецоперации на Украине США и страны коллективного Запада стали всячески помогать Киеву. Однако, судя по всему, американская сторона решила потребовать оплату.
Таким образом Трамп хочет, чтобы Киев в обмен на американскую помощь гарантировал США поставки металлов.
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