Минэнерго Украины призвало жителей запастись генераторами и пауэрбанками

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Украинцам стоит начать готовится к продолжительным отключениям электроэнергии и периодическим блэкаутам. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада» призвал жителей страны покупать электрогенераторы и пауэрбанки.
«Покупайте, готовьтесь. Но мы постараемся сделать всё, что в наших силах, чтобы они не понадобились», — заявил глава Минэнерго.12 апреля в Минобороны России сообщили, что с 6 по 12 апреля ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов (ТЭК и ВПК) Украины с использованием высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов. Там отметили, что все назначенные цели были поражены.
Ранее экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак