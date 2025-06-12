Российские силы ПВО за три часа уничтожили десятки беспилотника ВСУ в нескольких регионах
Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией трех регионов. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Атака с применением БПЛА была предпринята украинцами в период с 21:00 11 июня до 0:00 12 июня. Наибольшее количество беспилотников, 38 единиц, сбито в небе над Белгородской областью. В Брянской области поражены четыре дрона, над Республикой Крым уничтожены еще два беспилотника.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя получили ранения из-за атаки беспилотников-камикадзе ВСУ на село Брахлов в Климовском районе Брянской области. Также стало известно, что Херсонская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА.
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