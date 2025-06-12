Российские силы ПВО за три часа уничтожили десятки беспилотника ВСУ в нескольких регионах

12 июня 2025, 01:26

Минобороны РФ: ПВО за три часа уничтожила 44 дрона ВСУ в трех областях

Фото: iStock/bbsferrari

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожила 44 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией трех регионов. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.