Минимум три взрыва прогремели в Запорожской области

04 марта 2026, 16:13

Балицкий: три взрыва прогремели в Запорожской области на фоне обстрела ВСУ

Фото: iStock/IherPhoto

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.





По его словам, украинские боевики ведут обстрел Каменки-Днепровской. В городе прогремело не менее трех взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

«Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил глава региона.