Минимум три взрыва прогремели в Запорожской области

Балицкий: три взрыва прогремели в Запорожской области на фоне обстрела ВСУ
Фото: iStock/IherPhoto

ВСУ открыли артиллерийский огонь по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.



По его словам, украинские боевики ведут обстрел Каменки-Днепровской. В городе прогремело не менее трех взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.

«Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил глава региона.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в мессенджере MAX об атаке вражеских беспилотников на Кирово-Чепецк. По его словам, пострадавших нет, обстановка в городе находится под контролем.
Лидия Пономарева

