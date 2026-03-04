Минимум три взрыва прогремели в Запорожской области
Балицкий: три взрыва прогремели в Запорожской области на фоне обстрела ВСУ
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, украинские боевики ведут обстрел Каменки-Днепровской. В городе прогремело не менее трех взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала.
«Опасность повторных ударов сохраняется», — предупредил глава региона.Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в мессенджере MAX об атаке вражеских беспилотников на Кирово-Чепецк. По его словам, пострадавших нет, обстановка в городе находится под контролем.