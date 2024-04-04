Министерство региональной безопасности: над Тульской области сбили два БПЛА

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Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Об этом информирует министерство по региональной безопасности области.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее подмосковные росгвардейцы показали применение дронов в разных условиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Организовано реагирование экстренных служб», — сообщили в ведомстве.
Ранее подмосковные росгвардейцы показали применение дронов в разных условиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак