Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщит об обстреле Лисичанска в ООН и МККК

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Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова направит в Организацию Объединённых Наций и Международный Комитет Красного Креста данные об обстреле ВСУ Лисичанска, в результате которого погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и пятилетний ребёнок.
В беседе с РИА Новости Виктория Сердюкова сообщила, что направит в ООН и МККК всю информацию об этом вопиющем факте, который является грубым нарушением норм международного права и потребует от международных организаций разбирательства по поводу совершения ВСУ этого военного преступления в отношении мирных граждан. По словам омбудсмена, все данные о происшедшем будут переданы также федеральной уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
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Александр Бойцов