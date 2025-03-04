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Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущем разочаровании граждан Польши образом жизни «состоятельных» украинцев в Европе. У них слишком разгульный образ жизни.
Украинцы, разъезжающие на дорогих автомобилях и отдыхающие в пятизвёздочных отелях, вызывают недовольство населения, несмотря на понимание важности поддержки Украины для безопасности Польши.
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«Есть усталость и разочарование, особенно когда видишь десятки, сотни тысяч, а может быть, даже более миллиона молодых украинцев, разъезжающих по Европе на лучших автомобилях и проводящих выходные в пятизвездочных отелях», — сообщается на официальной странице Минобороны Польши в социальной сети X.Косиняк-Камыш подчеркнул, что ослабление российской военной машины остаётся приоритетом, но признал необходимость учитывать настроения общества.
«Это разочарование существует — я не боюсь сказать это», — выделил он.Ранее сообщалось, что Трамп объявил о прекращении всей военной помощи Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.
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Мария Моисеева