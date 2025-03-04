Министр обороны Польши пожаловался на усталость граждан от молодых украинцев

США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.