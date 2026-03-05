Три жителя Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА
Три жителя Саратова пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона в телеграм-канале.
Напомним, что в период с 21:00 до 23:59 4 марта над Саратовской областью сбили пять БПЛА. Еще 33 дрона подавили за первые восемь часов 5 марта.
«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь», — сказано в посте.Ранее сообщалось, что пять человек пострадали из-за ночной атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область. Серьезных ранений нет, сейчас они находятся под наблюдением врачей.
До этого украинские боевики ударили дронами–камикадзе по электропоезду в поселке Суземка Брянской области. Повреждения получила кабина машиниста, но никто из людей не пострадал.