Три жителя Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА

05 марта 2026, 09:22

Фото: iStock/bbsferrari

Три жителя Саратова пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона в телеграм-канале.





Напомним, что в период с 21:00 до 23:59 4 марта над Саратовской областью сбили пять БПЛА. Еще 33 дрона подавили за первые восемь часов 5 марта.

«По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывают медицинскую помощь», — сказано в посте.