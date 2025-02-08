Штурмовики ВС РФ ликвидировали 17 боевиков ВСУ при выходе из окружения

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Российские штурмовики ликвидировали 17 боевиков ВСУ при выходе из окружения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир бойцов, чей позывной «Ара». Бои происходили на донецком направлении.
«И нас как бы заняли в кольцо, и мы начали чуть-чуть откатываться. Откатились метров на 100, там воронка от ФАБа (фугасная авиационная бомба — прим. ред.) большая, и мы там начали работать. Мы когда ввосьмером туда закатились, вот представьте, у воронки по вам начинает работать ДШК (Дегтярев-Шпагин-крупнокалиберный — прим. ред.,) пулемет, снайперы, и в вас работает со всех трех направлений», — пояснил российский военнослужащий.
«Ара» добавил, что его командование приказало взять два опорника противника, зайдя в лесополосу. Видимость была плохая, но тепловизор не включали, дабы не быть обнаруженными.
Во время движения по тропе штурмовики прошли вражеский блиндаж, поэтому противника заметили не сразу, пояснил «Ара».
«Противник спросил: «кто?», но я не растерялся, я шел первый, сразу сказал: «свои». Я когда услышал, он (противник – прим. ред.) такой говорит: «Хто свои?», ну я сразу очередь туда. Двоих сразу скосил. Аркадий мне там помог, мы их там потушили. Аркадий сразу туда гранату закинул. Бах!» — прокомментировал «Ара».
Бой, по словам бойца ВС РФ, продолжался плюс-минус полчаса. Были уничтожены 17 боевиков ВСУ, включая пулеметчика.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ повредили окна в Ростове-на-Дону, используя дроны.
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Никита Кротов