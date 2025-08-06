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Минобороны: Cилы ПВО вечером сбили шесть украинских БПЛА

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских беспилотников над Ростовской, Брянской и Калужской областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.



Дежурные средства ПВО осуществили перехват и уничтожение воздушных целей в период с 20:00 до 22.50 (мск). Уточняется, что четыре БПЛА были сбиты над Ростовской областью, один — над Брянской и один — над Калужской.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении вывести США из украинского конфликта. Он подчеркнул, что текущий конфликт является «войной Байдена». Политик объявил, что за последние пять месяцев остановил пять военных кризисов и стремится сделать украинский конфликт шестым.

Американский лидер также добавил, что решение о новых антироссийских санкциях будет принято после встречи представителей Москвы и Вашингтона в среду.

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Мария Моисеева

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