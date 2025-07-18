Минобороны: Над несколькими регионами России сбили 22 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за два часа уничтожили 22 украинских БПЛА над различными регионами России. Данные о результатах работы ПВО предоставлены Министерством обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале.
Уничтожение воздушных целей произошло в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.
Наибольшее количество сбитых БПЛА пришлось на Брянскую область и Республику Крым – над их территориями было уничтожено по 10 дронов. Еще один беспилотник ВСУ был сбит над Московским регионом и один – над Орловской областью.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о невозможности поражения Москвы западными ракетами, поставляемыми Украине. Он объяснил, почему ни одна ракета, переданная ВСУ, не сможет достичь столицы России, приведя статистику эффективности работы российской ПВО.
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