Минобороны: Над регионами России за четыре часа уничтожили 31 украинский БПЛА

07 сентября 2025, 00:20

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 31 украинский БПЛА над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей и Республики Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.