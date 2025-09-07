Минобороны: Над регионами России за четыре часа уничтожили 31 украинский БПЛА
Силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 31 украинский БПЛА над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской областей и Республики Крым. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Перехват воздушных целей был осуществлен 6 сентября в период с 20:00 по московскому времени до полуночи.
Над Белгородской областью уничтожили 21 беспилотник, над Воронежской областью — 6 БПЛА ВСУ. Над Брянской областью и Крымом силы ПВО сбили по 2 дрона.
Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника на автомобиль в селе Грузское Борисовского района Белгородской области пострадал мирный житель. Мужчина был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как стабильное, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
