Мирный житель пострадал после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область
После атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в селе Грузское Борисовского района Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавший с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями спины, предплечья и лица был доставлен в Борисовскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как стабильное, врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате детонации БПЛА произошло возгорание транспортного средства. Гладков отметил, что пожар был оперативно ликвидирован.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по учебно‑тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Возгораний и серьёзных разрушений удалось избежать. В то же время глава «города‑спутника» ЗАЭС Максим Пухов сообщил об ударах беспилотников по жилым домам.
