Два человека погибли и один пострадал из-за стрельбы в баре под испанской Севильей
В результате стрельбы в баре испанской провинции Севилья два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщает новостное агентство EFE.
Инцидент произошел в субботу около 16:45 по местному времени. Бар располагался в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона. По свидетельствам очевидцев, двое вооруженных ружьями людей ворвались в заведение и начали стрелять.
Предварительно, среди погибших — владелец бара и один из посетителей, который пытался помешать нападавшим. Третий человек был ранен и доставлен в медицинское учреждение.
После нападения преступники скрылись в направлении города. В настоящее время их местонахождение устанавливается, ведутся поиски. Для расследования инцидента начала работу гражданская гвардия Испании.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на Волге произошло столкновение буксира «Кавказ» с баржами и маломерного судна. Один из пассажиров оказался в воде и пропал без вести.
Читайте также: