Россиянин получил суровый срок за переводы на Украину
Жителя Запорожской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за финансирование ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Как установили следствие и суд, в период с октября 2023 года по апрель 2025 года подсудимый переводил деньги на счет, предназначенный для сбора средств на нужды украинской армии.
Общая сумма составила около 20 тысяч рублей. При этом мужчина понимал, что перечисленные им денежные средства направят против российских военных.
Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Фигуранта признали виновным в госизмене. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что жительницу Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ. Женщина собирала и передавала противнику данные о перемещении военной техники и личного состава.
