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«‎Обреченная вылазка»: В США опешили после атаки ВСУ на Курскую область

Forbes: ВСУ бросают последние резервы на обреченную вылазку в Курской области
08 августа 2024, 07:41
Фото: istock/Ruma Aktar

Фото: istock/Ruma Aktar

Вооруженные силы Украины, атаковав Курскую область, совершили «‎обреченную вылазку», на которую уйдут последние резервы. Об этом заявил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — отмечается в материале.

Эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин отметил, что Киев решился на азартную игру с очень высокими ставками, находясь в тяжелом положении.



Напомним, что утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины. По его данным, общие потери боевиков на границе Курской области составили 315 человек. Кроме этого, удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, в том числе семь танков. При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Курской области отбили атаку украинских БПЛА и ракет
Смирнов: системы ПВО ночью сбили в Курской области шесть дронов и пять ракет
08 августа 2024, 08:09

Фото: iStock/NiseriN

Российские системы ПВО минувшей ночью зафиксировали и уничтожили шесть БПЛА противника и пять ракет над Курской областью. Об этом врио губернатора региона Алексей Смирнов написал в своем телеграм-канале.
Он также обратился к местным жителям и напомнил о мерах безопасности при обнаружении фрагментов снарядов.

«Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя», — подчеркнул Смирнов.
По его словам, ВСУ применили для атак беспилотники самолетного типа. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

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#всу
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Пленный ВСУ рассказал, зачем украинские диверсанты зашли в Курскую область
SHOT: солдаты ВСУ зашли в Курскую область, чтобы снять видео для командования
08 августа 2024, 08:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный боец ВСУ заявил, что украинские солдаты должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Он отметил, что более никаких задач перед украинскими боевиками поставлено не было. По его словам, после захода военных ВСУ на территорию Курской области, на них полетели артиллерийские снаряды.

Пленный добавил, что когда украинские солдаты попытались эвакуироваться с территории региона, их начали преследовать российские БПЛА.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 07.08.2024 потери врага составили около 315 боевиков, а также 54 единиц техники.

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Боевики ВСУ убивали россиян в Курской области американским оружием
Антонов: никто не скрывает, что ВСУ убивали россиян американским оружием
08 августа 2024, 07:18

Фото: istock/Mariia Kokorina

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что удары по больницам, школам, автомобилям «скорой» и жилым домам нельзя считать правом на самооборону. По его словам, провокации в Курской области связаны с тяжелым положением ВСУ на фронте. Дипломат пояснил, что все попытки Киева остановить Россию бесполезны, военные будут и дальше освобождать российские земли.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с призывом прекратить поставки оружия Украине. Он заявил, что это способствуют эскалации конфликта и ведет к значительным потерям, в том числе среди мирного населения. Дипломат подчеркнул, что границы России считаются священными, и пообещал, что «никто из террористов не уйдет от возмездия».

Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. По его словам, операция будет завершена разгромом украинских сил.

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«Искандеры» разгромили технику ВСУ в приграничном районе Курской области
«Искандер-М» уничтожил технику ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 05:41

Фото: Минобороны РФ

Российские силы нанесли удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, передает «Регнум». Обстрел с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» привел к значительным потерям в технике ВСУ.
Российские военные нанесли успешный ракетный удар по технике ВСУ в приграничном районе Курской области, используя оперативно-тактический комплекс «Искандер-М». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен по месту скопления военной и специальной техники украинских войск. В результате атаки были уничтожены две самоходные установки ЗРК «Бук М1», установка разминирования УР-77, станция РЭБ, а также семь танков и восемь бронетранспортёров.

Минобороны также уточнило, что российские войска, при поддержке пограничников и авиации, не допустили продвижения украинских сил вглубь территории региона. В то же время, ВСУ предприняли несколько попыток прорыва границы, включая ночные атаки на мирные кварталы, что вызвало значительный ущерб и жертвы среди мирного населения.

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Отряд спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области, заявил командир Алаудинов
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: один отряд уже находится в Курской области
08 августа 2024, 01:35

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Командир спецназа «Ахмат» заявил, что один из его отрядов уже в Курской области. Он сообщил, что несмотря на наращивание сил со стороны противника, враг будет уничтожен.
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что один из отрядов спецназа «Ахмат» уже находится в Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов, также находится здесь. Мы постепенно наращиваем наши силы и будем делать всё возможное на благо нашего государства. Ничего критического не произошло», — заявил Алаудинов.
По его словам, в приграничных районах Курской области противник продолжает попытки продвижения и наращивания сил, освободившихся от белорусской границы.

«Но, повторюсь, даст Бог, в ближайшее время этот вопрос будет завершен, и эти силы будут уничтожены», — отметил командир спецназа «Ахмат».

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Преждевременно похоронили: что известно об атаке ВСУ на Поддубного и его состоянии сейчас
Военкор Поддубный получил ранение, но он жив
08 августа 2024, 00:54

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Вечером 7 августа Telegram-каналы облетела новость о смерти военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области, однако не прошло и двух часов, как появилась информация о том, что Поддубный ранен, но жив.
Как развивались события и в каком состоянии находится сейчас Поддубный, рассказывает редакция «Радио 1».

Как депутат «похоронил» Поддубного


Первым о гибели Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин в своем Telegram-канале, однако позднее он исправил сообщение. Весть подхватили все российские военкоры и СМИ. При этом уточнялось, что официально данная информация не подтверждена. СМИ писали, что в автомобиль военкора попал украинский FPV-дрон во время его работы в Курской области, где сейчас идет наступление ВСУ.

Многие военные ресурсы выразили преждевременные соболезнования в связи с гибелью военкора, но были и те, кто до последнего надеялся, что новость не подтвердится.

Поддубный жив, но ранен


Не успели военкоры выразить соболезнования, а украинские ресурсы позлорадствовать, как пришла новая весть: Поддубный жив, но получил серьезные ожоги спины. Еще через несколько минут сообщили, что военкор получил серьезное ранение и находится на грани жизни и смерти, но жив.

«Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», — сообщили в ВГТРК.

О состоянии Поддубного официально


Наконец начала появляться официальная информация. В Минздраве РФ сообщили, что Поддубный действительно ранен и находится в реанимации, но при этом военкор в сознании. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в одной из больниц Курска. Кроме того, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.

Одним из первых высказался врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов.

Не остался в стороне и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Слава Богу, что первоначальные сообщения о гибели военкора ВГТРК оказались фейком. Евгений тяжело ранен при выполнении профессионального долга в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице. Врачи борются за его жизнь. Теперь, когда его преждевременно похоронили, он должен жить долго», — написал Хинштейн.

По его словам, Делягин, первым сообщивший о гибели Поддубного и ставший официальным первоисточником этой информации, находится сейчас на отдыхе в Сочи.

Точку в вопросе о состоянии Поддубного поставил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь! С Днем рождения, кум!», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Сам раненый военкор еще на связь не выходил. Сейчас многие российские военные Telegram-каналы уже удалили преждевременные сообщения о смерти Евгения Поддубного. Делягин же оправдался тем, что о гибели военкора ему сообщили люди с мест, которым он доверяет, однако это не являлось официальными данными.

Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.

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Военкор Поддубный жив: последняя информация о его здоровье
Военкор Поддубный пришёл в сознание и получает лечение в Курске
07 августа 2024, 23:53

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил последние новости о состоянии раненного военкора Евгения Поддубного.
Военкор Евгений Поддубный пришёл в сознание и сейчас находится в одной из больниц Курска, где получает необходимое лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал он.

По его словам, Поддубный находится под бдительным наблюдением врачей. Состояние журналиста стабилизировалось, и медики продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.


Ранее сообщалось, что Поддубный был доставлен в больницу после того, как получил ранения в зоне боевых действий. Врачи активно работают над его восстановлением, и состояние пациента постепенно улучшается.

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Герасимов: ВСУ в Курской области ждет полный разгром
Герасимов: операция против ВСУ в Курской области завершится разгромом противника
07 августа 2024, 23:45

Фото: Минобороны РФ

Операция против формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались наступать в Курской области, будет завершена их разгромом и выходом к государственной границе. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», — заявил Герасимов.
Он также сообщил, что продвижение украинских подразделений вглубь территории России было остановлено. По оценкам Герасимова, потери ВСУ составляют 315 человек, из них не менее 100 убитых, а также 54 единицы бронетехники, включая семь танков. В атаке на Курскую область принимали участие около 1 тыс. украинских военных.

Бои с подразделениями ВСУ в Курской области продолжаются с утра вчерашнего дня. Министерство обороны заявляет о значительных потерях живой силы и техники противника, а местные власти объявили эвакуацию из обстреливаемых районов. Врио курского губернатора Алексей Смирнов сообщил, что уже эвакуированы несколько тысяч человек, их размещают в пунктах временного размещения и обеспечивают всем необходимым.

Президент Путин назвал действия ВСУ «масштабной провокацией», заявив, что Киев «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи».

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Сообщают, что Поддубного увезли на скорой с ожогами
07 августа 2024, 22:39

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Сообщается, что военкора ВГТРК Евгения Поддубного увезли на скорой помощи с ожогами. По информации Telegram-канала «Прямой эфир Курск», журналиста отвезли в Курскую областную больницу.
«У него сильные ожоги спины, никаких ранений не было, жив-здоров», — говорится в опубликованной записи.

Ранее сообщалось, что военкор Поддубный погиб при исполнении обязанностей под Курском. Сейчас там идут бои между российскими силами и украинскими неонацистами, которые попытались прорвать оборону в минувший вторник, 6 августа.

За несколько часов до сообщений о возможной смерти Поддубного, военкор информировал, что боевики ВСУ уничтожают заправки, чтобы препятствовать эвакуации мирных граждан.

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