«‎Обреченная вылазка»: В США опешили после атаки ВСУ на Курскую область

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Вооруженные силы Украины, атаковав Курскую область, совершили «обреченную вылазку», на которую уйдут последние резервы. Об этом заявил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
«Возможно, самонадеянной и рискованной атакой украинцы меняют ход военных действий для одного из фронтов. Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — отмечается в материале.
Эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин отметил, что Киев решился на азартную игру с очень высокими ставками, находясь в тяжелом положении.
Напомним, что утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту РФ Владимиру Путину разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины. По его данным, общие потери боевиков на границе Курской области составили 315 человек. Кроме этого, удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, в том числе семь танков. При попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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