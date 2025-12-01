Достижения.рф

WSJ: Судан предложил РФ развернуть военную базу с «видом на Красное море»

Фото: iStock/David Cameron

Правительство Судана предложило РФ разместить военно-морскую базу на побережье Красного моря. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WJS) со ссылкой на суданских чиновников.



План детализирован в 25-страничном документе, направленном официальным лицам в Москве. В нём предусматривается развёртывание базы для российского флота в Порт-Судане или другом порту, где могут разместиться до 300 военнослужащих и до четырёх кораблей РФ.

Согласно материалу, база занимает «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря».

Судан также предлагает России доступ к выгодным горнодобывающим концессиям. Страна является третьим по величине производителем золота в Африке.

Эта инициатива, по оценке издания, продиктована военными и экономическими интересами обеих сторон.

Реализация соглашения предоставит России стратегическое преимущество и расширит её возможности в регионе. Суданская сторона, в свою очередь, рассчитывает на новые поставки вооружений через углубление сотрудничества с Москвой.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь подтвердил планы усилить санкционное давление на Россию в ближайшие недели.

