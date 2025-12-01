WSJ: Судан предложил РФ развернуть военную базу с «видом на Красное море»

01 декабря 2025, 23:28

Фото: iStock/David Cameron

Правительство Судана предложило РФ разместить военно-морскую базу на побережье Красного моря. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WJS) со ссылкой на суданских чиновников.





План детализирован в 25-страничном документе, направленном официальным лицам в Москве. В нём предусматривается развёртывание базы для российского флота в Порт-Судане или другом порту, где могут разместиться до 300 военнослужащих и до четырёх кораблей РФ.



Согласно материалу, база занимает «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря».



