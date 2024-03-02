Минобороны показало кадры уничтожения словакской гаубицы Zuzana

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Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения 155-миллиметровой колесной самоходной гаубицы Zuzana словакского производства, сообщает «Лента.ру».
На видеозаписи видно, как украинские боевики наносят удары по российским позициям с установки натовского образца. Координаты места ведения боя были переданы российским операторам беспилотников. Вскоре БПЛА нанесли точный удар по Zuzana.
В результате атаки, гаубица противника была полностью уничтожена. После возгорания установки, бойцы ВСУ бросились в рассыпную, говорится в статье.
Прежде Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ над Белгородом и Брянском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В результате атаки, гаубица противника была полностью уничтожена. После возгорания установки, бойцы ВСУ бросились в рассыпную, говорится в статье.
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Анастасия Хохлова