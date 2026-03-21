На Украине заработала бусификация с участием наемников
На Украине начала применяться новая схема принудительной мобилизации с участием иностранных наемников. Об этом утверждает источник РИА Новости в российских силовых структурах.
По его словам, СБУ согласовала усиление мер так называемой «бусификации», а к отдельным операциям в приграничных районах привлекаются иностранцы, преимущественно из Польши и Румынии. Собеседник агентства заявил, что сотрудники украинских военкоматов действуют совместно с иностранными боевиками. Отмечается, что некоторых мужчин призывного возраста вывозили к румынской границе и под угрозой оружия снимали на видео, инсценируя попытку незаконного пересечения рубежа.
Как говорит источник, затем такие записи используют в качестве инструмента давления, чтобы заставить мужчин отправиться на службу в ВСУ. В случае отказа против них возбуждают уголовные дела. Он также сообщил, что зафиксировали случаи расправы над теми, кто отказывается выполнять требования. В частности, по его данным, 2 марта на границе одного из таких людей убили выстрелом в голову.
