ВСУ атаковали нефтебазу в российском городе, начался пожар

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В городе Кропоткин Краснодарского края произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотников ВСУ. На территории предприятия возник пожар из-за падения обломков сбитого дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, уточняя, что очевидцы докладывают о как минимум трёх взрывах.
Местные жители, опрошенные SHOT, также рассказали о 5–6 громких хлопках в небе. Позже началось возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода. Предположительно, часть воздушных целей была уничтожена ПВО РФ.
Официальных комментариев от властей или силовых структур пока не поступало.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян.
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Официальных комментариев от властей или силовых структур пока не поступало.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет о гибели всех людей в ходе конфликта, включая россиян.
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Мария Моисеева