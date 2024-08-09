Появились кадры видео с Кинбурнской косы, где была отражена ночная атака ВСУ

Фото: Медиасток.рф
В сети появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские военные и казаки-добровольцы этой ночью сорвали попытку боевиков ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Военным удалось ликвидировать 12 человек.
На кадрах видна поврежденная десантная лодка армии ВСУ, которая дрейфует у береговой линии. Плавсредство было поражено российскими бойцами группировки «Днепр».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На кадрах видна поврежденная десантная лодка армии ВСУ, которая дрейфует у береговой линии. Плавсредство было поражено российскими бойцами группировки «Днепр».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, который находится на курском направлении, сообщил, что у России достаточно средств и сил, чтобы остановить ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова