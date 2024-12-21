Минобороны рассказало о героизме рядового Коновалова под обстрелом ВСУ

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Министерство обороны России рассказало о подвиге военнослужащего, проявившего героизм на поле боя. Рядовой Виталий Коновалов совершил самоотверженный поступок, спасая жизни своих товарищей под плотным огнём противника.