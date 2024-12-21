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Минобороны рассказало о героизме рядового Коновалова под обстрелом ВСУ

Фото: iStock/sergeyryzhov

Фото: iStock/sergeyryzhov

Министерство обороны России рассказало о подвиге военнослужащего, проявившего героизм на поле боя. Рядовой Виталий Коновалов совершил самоотверженный поступок, спасая жизни своих товарищей под плотным огнём противника.
Коновалов принимал участие в освобождении населённого пункта от украинских боевиков. Военный находился в составе группы, прикрывающей штурмовиков и помогающей солдатам с травмами. Во время боя он оказал помощь раненым прямо на поле сражения, хотя ВСУ вели плотный обстрел, передает ТАСС. Рядовой эвакуировал семерых солдат, не способных двигаться самостоятельно.

«Виталий Коновалов лично вынес из-под огня противника в безопасное место семерых раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — передали в ведомстве.


Благодаря его героическим действиям жизни бойцов были спасены.

Ранее стало известно, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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