Минобороны рассказало о героизме рядового Коновалова под обстрелом ВСУ

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Министерство обороны России рассказало о подвиге военнослужащего, проявившего героизм на поле боя. Рядовой Виталий Коновалов совершил самоотверженный поступок, спасая жизни своих товарищей под плотным огнём противника.
Коновалов принимал участие в освобождении населённого пункта от украинских боевиков. Военный находился в составе группы, прикрывающей штурмовиков и помогающей солдатам с травмами. Во время боя он оказал помощь раненым прямо на поле сражения, хотя ВСУ вели плотный обстрел, передает ТАСС. Рядовой эвакуировал семерых солдат, не способных двигаться самостоятельно.
Благодаря его героическим действиям жизни бойцов были спасены.
Ранее стало известно, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Виталий Коновалов лично вынес из-под огня противника в безопасное место семерых раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в полевой госпиталь», — передали в ведомстве.
Благодаря его героическим действиям жизни бойцов были спасены.
Ранее стало известно, что город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Мария Моисеева