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Пентагон в процессе передачи киевскому режиму «сотен тысяч» боеприпасов для артиллерии, а также тысяч ракет, заявил американский президент Джо Байден.
«Пентагон сейчас находится в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», — сказано на сайте Белого дома.
Отмечено, что до конца срока действующего заокеанского лидера, Штаты будут усиливать киевские позиции.
В январе грядущего 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп придет к власти. Во время предвыборной гонки республиканец обещал прекратить украинский конфликт.
Перед этим в Госдуме назвали предпосылки к мирным переговорам по украинскому конфликту.
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Никита Кротов